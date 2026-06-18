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Непривитый младенец в тяжелом состоянии из-за редкого осложнения простуды

Иерусалим
Дети
Инфекции
Больницы
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:09
Бактерия Haemophilus influenzae
Wikipedia.org. Фото: Stefan Walkowski

Мальчик в возрасте около года, не получивший плановые прививки по возрасту, был госпитализирован в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме в угрожающем жизни состоянии после заболевания эпиглоттитом (воспалением надгортанника), вызванным гемофильной палочкой (бактерией Haemophilus influenzae типа B).

Благодаря быстрой диагностике и лечению, проведенному многопрофильной командой врачей, состояние ребенка стабилизировалось. В настоящее время он переведен из отделения детской интенсивной терапии в педиатрическое отделение, сообщает в четверг 18 июня INN.

Администрация больницы "Шаарей Цедек" сообщает, что изначально врачи подозревали, что малыш проглотил какой-то предмет, поскольку он не мог дышать. После обследований и опроса родителей выяснилось, что речь идет о редком инфекционном заболевании.

Эпиглоттит стал гораздо реже встречаться после после включения вакцины против Haemophilus influenzae типа B в национальный календарь прививок. В данном случае своевременное лечение предотвратило возможную смерть малыша.

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