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Израильтянка госпитализирована с малярией после поездки на Занзибар

Инфекции
Больницы
Туризм
время публикации: 17 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 13:57
Израильтянка госпитализирована с малярией после поездки на Занзибар
AP Photo/Rick Bowmer

Жительница севера Израиля в возрасте около 50 лет была госпитализирована в начале недели в медицинский центр РАМБАМ после того, как у нее развились симптомы малярии. Незадолго до этого она вернулась из организованной поездки на Занзибар.

Как сообщает Walla, женщина провела в тропической стране около недели и после возвращения начала испытывать симптомы, характерные для малярии. Однако диагноз был поставлен с опозданием из-за ложноотрицательного результата анализа, выполненного ранее в другой больнице.

После ухудшения состояния пациентка была госпитализирована в РАМБАМ, где ей назначили соответствующее лечение. В настоящее время она идет на поправку и готовится к выписке.

Напомним, в прошлом году в реанимацию больницы "Шиба" поступил в тяжелом состоянии 13-летний мальчик, у которого диагностировали малярию после поездки с семьей в Танзанию.

Отметим, что медики призывают проводить профилактическое лечение малярии перед поездками в тропические страны, особенно в страны Африки, где риск заболевания гораздо выше. Специалисты подчеркивают, что в тяжелых случаях борьба с малярией может быть очень непростой.

Малярия - инфекционное заболевание, переносчиками которого являются комары. Основные симптомы заболевания: лихорадка, озноб, головная боль, анемия, рвота, боль в суставах, судороги.

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