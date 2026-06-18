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Здоровье

Пассивное курение может оставлять в организме канцерогенный кадмий

Исследования
Медицина
время публикации: 18 июня 2026 г., 16:32 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 09:48
Пассивное курение может оставлять в организме канцерогенный кадмий
AP Photo/Gerry Broome

Новое исследование показало, что даже пассивное курение может приводить к накоплению в организме кадмия – токсичного тяжелого металла, связанного с повышенным риском развития рака и других хронических заболеваний. У взрослых людей, регулярно подвергающихся воздействию табачного дыма, уровень кадмия в крови оказался примерно в 1,5 раза выше, чем у тех, кто живет в среде, свободной от табачного дыма.

Ученые проанализировали данные более 5 тысяч жителей США, включая детей и взрослых, используя результаты национального обследования здоровья за 2015-2020 годы. Для оценки воздействия табачного дыма исследователи измеряли содержание котинина – продукта распада никотина, а также уровень кадмия в крови и моче участников.

Результаты показали четкую зависимость между интенсивностью воздействия дыма и концентрацией кадмия у взрослых. У активных курильщиков содержание этого металла в крови превышало показатели некурящих более чем втрое, а у людей, подвергавшихся сильному воздействию пассивного курения, было примерно в полтора раза выше.

Кадмий способен накапливаться в организме десятилетиями и связан с развитием рака легких, почек и предстательной железы, а также заболеваний дыхательной системы, почечной недостаточности и нарушений состояния костей.

Исследование также выявило, что женщины обычно имеют более высокий уровень кадмия, чем мужчины, а представители социально уязвимых групп чаще сталкиваются с повышенным воздействием этого токсичного вещества. По мнению авторов работы, результаты подчеркивают необходимость дальнейшего сокращения воздействия табачного дыма не только для защиты органов дыхания, но и для уменьшения накопления опасных загрязнителей в организме.

Здоровье
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