Пассивное курение может оставлять в организме канцерогенный кадмий

Новое исследование показало, что даже пассивное курение может приводить к накоплению в организме кадмия – токсичного тяжелого металла, связанного с повышенным риском развития рака и других хронических заболеваний. У взрослых людей, регулярно подвергающихся воздействию табачного дыма, уровень кадмия в крови оказался примерно в 1,5 раза выше, чем у тех, кто живет в среде, свободной от табачного дыма.

Ученые проанализировали данные более 5 тысяч жителей США, включая детей и взрослых, используя результаты национального обследования здоровья за 2015-2020 годы. Для оценки воздействия табачного дыма исследователи измеряли содержание котинина – продукта распада никотина, а также уровень кадмия в крови и моче участников.

Результаты показали четкую зависимость между интенсивностью воздействия дыма и концентрацией кадмия у взрослых. У активных курильщиков содержание этого металла в крови превышало показатели некурящих более чем втрое, а у людей, подвергавшихся сильному воздействию пассивного курения, было примерно в полтора раза выше.

Кадмий способен накапливаться в организме десятилетиями и связан с развитием рака легких, почек и предстательной железы, а также заболеваний дыхательной системы, почечной недостаточности и нарушений состояния костей.

Исследование также выявило, что женщины обычно имеют более высокий уровень кадмия, чем мужчины, а представители социально уязвимых групп чаще сталкиваются с повышенным воздействием этого токсичного вещества. По мнению авторов работы, результаты подчеркивают необходимость дальнейшего сокращения воздействия табачного дыма не только для защиты органов дыхания, но и для уменьшения накопления опасных загрязнителей в организме.