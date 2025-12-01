Ожирение в области живота у мужчин связано с риском сердечных заболеваний

Новое крупное исследование, выполненное с применением передовых методов визуализации, показало: абдоминальное ожирение – так называемый "пивной живот" – оказывает на сердце более выраженное воздействие, чем просто избыточная масса тела. Особенно заметны эти изменения у мужчин. Выводы, представленные на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), подчеркивают необходимость раннего выявления рисков и своевременного вмешательства.

Ученые оценивали два ключевых показателя: ИМТ, отражающий общее ожирение, и отношение окружности талии к окружности бедер (ОТБ/WHR), которое указывает на количество жира в области живота. На основе этих данных они изучили МРТ-снимки сердца 2244 взрослых в возрасте 46-78 лет (43% – женщины), не имеющих диагностированных заболеваний сердца. Абдоминальное ожирение связано с накоплением висцерального жира в глубине брюшной полости вокруг внутренних органов, что считается особенно опасным фактором для сердечно-сосудистой системы. Все участники входили в долгосрочное немецкое исследование Hamburg City Health Study. По ИМТ оказалось, что лишний вес или ожирение были у 69% мужчин и 56% женщин. По показателю WHR картина была еще более выраженной: критериям ожирения ВОЗ соответствовали 91% мужчин и 64% женщин.

ИМТ чаще коррелировал с увеличением размеров сердечных камер у всех участников. При этом абдоминальное ожирение было связано с утолщением сердечной стенки и уменьшением объема камер. Подобные изменения в большей степени наблюдались у мужчин – особенно в правом желудочке, отвечающем за транспорт крови в легкие. Исследователи предполагают, что это может быть связано с дополнительной нагрузкой на сердце из-за влияния висцерального жира на дыхательную функцию и давление в легких.

Кроме того, у мужчин с ожирением выявили легкие изменения сердечной ткани, заметные только благодаря расширенным методам МРТ. Они могут свидетельствовать о раннем повреждении сердца, которое еще не проявляется симптомами. Эта связь сохранялась и после поправки на привычные факторы риска – высокое давление, курение, диабет и уровень холестерина.

Определить свой WHR можно дома: достаточно измерить талию в самой узкой точке и бедра в самой широкой, а затем разделить одно значение на другое. По критериям ВОЗ, показатели выше 0,90 у мужчин и выше 0,85 у женщин указывают на абдоминальное ожирение и повышенный риск болезней сердца. Исследователи подчеркивают, что врачам важно активно выявлять абдоминальное ожирение на ранней стадии, чтобы повысить эффективность профилактики и лечения.