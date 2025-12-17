x
17 декабря 2025
17 декабря 2025
17 декабря 2025
17 декабря 2025
Мир

Трамп объявил полную блокаду танкеров Венесуэлы и назвал правительство Мадуро террористами

США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 17 декабря 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 06:31
Трамп объявил полную блокаду танкеров Венесуэлы и назвал правительство Мадуро террористами
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп объявил о новом шаге против режима Николаса Мадуро: он распорядился ввести "полную и тотальную блокаду" всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Заявление опубликовано 16 декабря на платформе Truth Social.

Трамп также сообщил, что венесуэльское правительство признано "иностранной террористической организацией", обвинив его в краже активов, терроризме, наркотрафике и торговле людьми.

Блокада нацелена на главный источник доходов Каракаса – экспорт нефти, значительная часть которого осуществлялась "темным флотом" санкционных судов, в том числе в Китай.

За неделю до объявления блокады американские военные задержали у берегов Венесуэлы один из таких танкеров.

После объявления блокады цены на нефть выросли более чем на 1%.

Правительство Венесуэлы в официальном заявлении осудило решение США как "грубую угрозу" и "серьезное нарушение международного права" и пообещало вынести вопрос на обсуждение в ООН.

В США новый шаг Трампа вызвал критику части демократов и юристов: конгрессмен Хоакин Кастро назвал блокаду "несомненно актом войны", на который Конгресс не давал разрешения, а правозащитники предупреждают о риске усугубления гуманитарного кризиса и голода в Венесуэле из-за падения импорта продовольствия.

