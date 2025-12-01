x
01 декабря 2025
Здоровье

Минздрав предупреждает о бешеном барсуке на юге Голанских высот

Минздрав
Животные
Голаны
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:07
Минздрав предупреждает о бешеном барсуке на юге Голанских высот
Wikipedia.org. Фото: Chris. P

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о выявленном случае бешенства у барсука, который был замечен в мошаве Нов на юге Голанских высот.

По данным минздрава, шесть человек, контактировавших с животным, направлены на профилактическое лечение от бешенства. Сообщение о зараженном барсуке поступило в минздрав 30 ноября 2025 года.

Министерство просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать с этим барсуком или с любым бродячим животным в указанном районе в период с 10 по 26 ноября 2025 года включительно, срочно обратиться в лечебное учреждение в районе Кинерета по телефону 04-6710300 либо в ближайшую районную поликлинику для решения вопроса о профилактическом лечении.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.

