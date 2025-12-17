Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 17 декабря, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром дожди преимущественно на юге. Днем и вечером без осадков. Слабый снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-17, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 11-17, в Беэр-Шеве – 8-15, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-17, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 7-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 50-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг – малооблачно, без осадков. В пятницу-субботу – местами слабые дожди. В воскресенье-понедельник – переменная облачность. Во вторник – солнечно.