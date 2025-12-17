В США убит ученый-физик Нуну Лорейру

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Ф. Гомеш Лорейру, 47-летний португальский физик, был застрелен в своем доме в городе Бруклайн под Бостоном.

По данным полиции, в ночь на вторник, 16 декабря, ученого с огнестрельными ранениями обнаружили в фойе его жилого комплекса, он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

Расследование ведется как дело об умышленном убийстве. Сообщений о задержании подозреваемых в убийстве не поступало.

Нуну Лорейру был директором Центра плазменной физики и управляемого термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, профессором кафедры ядерной науки и инженерии и обладателем почетной профессорской кафедры по физике. Он занимался теорией и компьютерным моделированием плазмы, в том числе процессами магнитного пересоединения и турбулентности, ключевыми для создания установок управляемого термоядерного синтеза. В январе 2025 года ученый получил высшую правительственную награду США для молодых исследователей – Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers.

В ряде СМИ о Нуну Лорейру пишут как о еврейском, произраильском ученом.

Власти США пока не выдвигали версий о возможном политическом или антисемитском мотиве преступления.