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Израиль

СМИ: седативные вещества в детское пюре "Принок" были подмешены злонамеренно

Расследование
время публикации: 17 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 20:55
СМИ: седативные вещества в детское пюре "Принок" были подмешены намеренно
Пресс-служба полиции Израиля
СМИ: седативные вещества в детское пюре "Принок" были подмешены намеренно
Chaim Goldberg/Flash90

Начальник полиции Иерусалимского округа провел экстренное совещание в связи с подозрением на умышленное отравление фруктового пюре для младенцев марки "Принок".

В четверг, 18 июня, полиция допросит менеджеров двух магазинов сети "Золь ве-Бегадоль", в которых было куплено пюре с добавленными в него седативными веществами.

Оба магазина сети на улице Яффо в Иерусалиме закрыты минздравом, полиция изъяла из них камеры наблюдения.

Дистрибьютор продукции "Принок" сообщил, что на производственной линии не обнаружено никаких нарушений технологического процесса.

Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что по заключению минздрава и полиции, посторонние вещества были добавлены в продукт намеренно после его выхода с завода.

Израиль
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