СМИ: седативные вещества в детское пюре "Принок" были подмешены злонамеренно
время публикации: 17 июня 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 20:55
Начальник полиции Иерусалимского округа провел экстренное совещание в связи с подозрением на умышленное отравление фруктового пюре для младенцев марки "Принок".
В четверг, 18 июня, полиция допросит менеджеров двух магазинов сети "Золь ве-Бегадоль", в которых было куплено пюре с добавленными в него седативными веществами.
Оба магазина сети на улице Яффо в Иерусалиме закрыты минздравом, полиция изъяла из них камеры наблюдения.
Дистрибьютор продукции "Принок" сообщил, что на производственной линии не обнаружено никаких нарушений технологического процесса.
Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что по заключению минздрава и полиции, посторонние вещества были добавлены в продукт намеренно после его выхода с завода.