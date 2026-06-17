СМИ: седативные вещества в детское пюре "Принок" были подмешены злонамеренно

Начальник полиции Иерусалимского округа провел экстренное совещание в связи с подозрением на умышленное отравление фруктового пюре для младенцев марки "Принок".

В четверг, 18 июня, полиция допросит менеджеров двух магазинов сети "Золь ве-Бегадоль", в которых было куплено пюре с добавленными в него седативными веществами.

Оба магазина сети на улице Яффо в Иерусалиме закрыты минздравом, полиция изъяла из них камеры наблюдения.

Дистрибьютор продукции "Принок" сообщил, что на производственной линии не обнаружено никаких нарушений технологического процесса.

Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что по заключению минздрава и полиции, посторонние вещества были добавлены в продукт намеренно после его выхода с завода.