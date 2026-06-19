Минздрав: седативные обнаружены в пяти баночках пюре "Принок", в том числе в магазине

Министерство здравоохранения опубликовало промежуточные результаты расследования по делу о фруктовом пюре для малышей марки "Принок", после употребления которого были госпитализированы несколько детей. Лекарственные вещества клоназепам и лоразепам были обнаружены в пяти образцах из нескольких сотен баночек, прошедших экспертизу.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени зафиксированы два случая, в рамках которых были госпитализированы пять детей, употреблявших пюре и, предположительно, подвергшихся воздействию препаратов из группы бензодиазепинов. Все дети уже выписаны из больниц. Остальные сообщения о схожих симптомах были проверены и не подтвердились.

После возникновения подозрений о возможной связи между случаями специалисты минздрава провели масштабные проверки по всей стране. В ходе расследования были исследованы сотни товаров, включая продукцию, приобретенную семьями пострадавших, образцы из торговых точек и со складов импортера. Около 50 образцов прошли токсикологическую экспертизу, 110 были проверены на герметичность упаковки, более 500 единиц продукции исследованы непосредственно в местах продажи.

В пяти образцах были обнаружены лекарственные вещества клоназепам и лоразепам. Три из них были переданы семьями пострадавших детей и приобретены в филиалах сети "Золь ве-Багадоль", еще два образца были изъяты с полок этой сети в Иерусалиме. При этом в продукции, проверенной на складах импортера и в других торговых точках, следов этих веществ не обнаружено.

В минздраве подчеркивают, что все пять баночек, в которых были найдены препараты, имеют признаки несанкционированного вскрытия до момента покупки.

Одновременно была проведена дополнительная проверка всей цепочки поставок, включая объемы импорта, условия хранения, склады, а также получены разъяснения производителя в Чехии. По итогам проверки на данный момент не выявлено никаких признаков проблем на этапах производства, импорта или хранения продукции у импортера.

С учетом полученных данных окружной врач Иерусалима подписал административные распоряжения о закрытии двух филиалов сети "Золь ве-Багадоль" на улице Яффо, 113 и 214 в Иерусалиме. Кроме того, больницам были направлены указания проявлять повышенное внимание к случаям возможного воздействия бензодиазепинов на младенцев и маленьких детей.

Ведомство подчеркивает, что в настоящее время нет оснований для массового отзыва продукции марки "Принок", поскольку признаков производственного дефекта или загрязнения на предприятии не обнаружено. Все образцы, взятые у импортера, соответствовали нормам.

С самого начала расследования вся собранная информация была передана правоохранительным органам. Уголовное расследование ведет полиция Израиля, а минздрав продолжает изучать медицинские аспекты происшествия и оказывает содействие следствию.

Минздрав призвал граждан приобретать продукты питания только в оригинальной и неповрежденной упаковке, проверять герметичность товара перед использованием и обращаться за медицинской консультацией при любых подозрениях на проблемы со здоровьем после употребления продукции.