Владельцы супермаркетов "Золь ве-Багадоль" требуют отменить закрытие филиалов

Руководство сети супермаркетов "Золь ве-Багадоль" подало в мировой суд Иерусалима ходатайство об отмене распоряжений министерства здравоохранения о закрытии двух филиалов сети в Иерусалиме после обнаружения седативных препаратов во фруктовом пюре "Принок", употребление которого привело к госпитализации нескольких малышей.

Напомним, лабораторная проверка минздрава выявила в баночках фруктового пюре "Принок", продававшегося в двух филиалах сети "Золь ве-Багадоль" в Иерусалиме, клоназепам и лоразепам. После этого минздрав распорядился закрыть филиалы "Махане" на улице Яффо, 113, и филиал на улице Яффо, 214. Расследование обстоятельств инцидента ведет полиция.

В сети "Золь ве-Багадоль" утверждают, что закрытие филиалов – "непропорциональная мера", поскольку для защиты населения было бы достаточно изъять подозрительную продукцию из продажи или закрыть только отделы детского питания.

Владельцы сети утверждают, что распоряжение о закрытии наносит серьезный ущерб свободе предпринимательской деятельности компании и лишает заработка многих работников. По мнению представителей сети, причиненный ущерб несоизмеримо превышает возможную общественную пользу от такого решения.

Представители "Золь ве-Багадоль" также ставят под сомнение версию Яэль Битон, матери двух пострадавших девочек, которая ранее рассказывала о случившемся в интервью СМИ. В ходатайстве говорится, что ее версия "вызывает вопросы", а также высказывается предположение, что детям мог быть дан успокоительный препарат человеком, присматривавшим за ними, причем в чрезмерной дозировке, после чего ответственность якобы была переложена на торговую сеть.

Представители сети утверждают, что компания продает этот товар только упаковками, тогда как женщина заявляла о покупке одной баночки, что, по мнению сети, делает ее рассказ сомнительным.

Однако накануне государственная телерадиокомпания "Кан" сообщила, что седативные вещества были обнаружены не только в баночке, переданной родителями пострадавших детей, но и в другой баночке, отобранной для проверки непосредственно в филиале сети.

В ходатайстве также упоминается сообщение СМИ о предполагаемом аналогичном случае в Тверии, где подозрения вызвал тот же продукт, купленный в другом магазине. Однако, как стало известно "Кан", ребенок, которого доставили на обследование в больницу "Пория" спустя примерно двое суток после употребления пюре, не был госпитализирован, а анализы не выявили следов бензодиазепинов в его организме.