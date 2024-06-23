Рост заболеваемости COVID-19: 540 новых случаев за неделю, 17 смертей за последние месяцы

Министерство здравоохранения сообщает, что в последнее время существенно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, причем все больше госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов нуждаются в аппаратах искусственного дыхания.

За последние месяцы от осложнений коронавируса умерли 17 пациентов. Лишь за последнюю неделю зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19, что на 50% больше, чем неделей ранее. В настоящий момент в Израиле 706 людей больны коронавирусом, около 70 из них госпитализированы в больницах, в том числе 14 в тяжелом состоянии: 13 больных находятся на ИВЛ. Трое пациентов с коронавирусом, госпитализированных в больницах, находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных легкое.

С начала июня от коронавируса скончался один человек, и четверо умерли от COVID-19 в мае.

В министерстве здравоохранения отмечают, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается не только в Израиле: Испания сообщила о 30% росте госпитализаций из-за коронавируса, в США в отделения интенсивной терапии госпитализированы на 13% больше пациентов с коронавирусом. В Германии количество ежедневных госпитализаций выросло на 70%. О небольшом росте заболеваемости сообщают также Чехия и Нидерланды.