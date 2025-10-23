x
Израильские ученые открыли новый путь лечения колоректального рака

время публикации: 23 октября 2025 г., 14:42
Израильские ученые открыли новый путь лечения колоректального рака
AP Photo/Andy Clayton-King

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили белковую систему, которая может предсказывать устойчивость к лечению колоректального рака.

Колоректальный рак занимает третье место среди причин смерти от онкологических заболеваний в мире. Ученые проанализировали генетические данные 32 пациентов с этим диагнозом, сравнив образцы опухолевой и здоровой ткани. Используя современные методы секвенирования и модели опухолей, выращенные из клеток пациентов, команда выявила роль транспортной системы цистин-глутамат (Xc-) в росте опухоли и устойчивости к терапии. Работа опубликована в журнале Molecular Oncology.

Исследователи сосредоточились на гене SLC7A11, который демонстрирует повышенную активность в образцах опухолей. Этот ген формирует транспортную систему Xc- – механизм, который раковые клетки используют, чтобы избежать гибели. Блокирование этой транспортной системы в лабораторных моделях сделало опухоли уязвимыми к лечению. Ученые обнаружили уникальную белковую сигнатуру на поверхности опухолевых клеток, которая может служить биомаркером для прогнозирования устойчивости к химиотерапии.

Работа открывает новые возможности для запуска механизма программируемой клеточной смерти, которую раковые клетки имеют избегать. Ученые отмечают, что обнаруженные биологические пути также связаны с процессами выживания нейронов, что важно для лечения других видов рака и неврологических расстройств.

Исследование демонстрирует силу персонализированного подхода: каждый образец опухоли сравнивался с нормальной тканью того же пациента, что позволило учитывать разнородность развития опухолей у разных пациентов. Ученые считают, что их открытие ускорит разработку новых лекарств и стратегий лечения для пациентов с колоректальным раком.

