Минздрав просит полицию помочь в борьбе с антипрививочниками

На фоне роста детской смертности в связи с эпидемией кори министерство здравоохранения сообщило, что обратилось в полицию Израиля за помощью в борьбе с распространителями ложной информации о вакцинации.

Министерство поручило руководству служб здравоохранения передать полиции данные распространителей ложной информации о болезни и вакцине, а также лиц, оказывающих неадекватное лечение или действующих без полномочий, независимо от того, являются ли они медицинским персоналом или нет, в связи с угрозой общественному здоровью.

В обращении к следственному и разведывательному управлениям полиции Израиля министерство попросило принять меры по пресечению распространения ложной информации и неадекватного лечения с целью спасения жизней.

Кроме того, министерство активизировал усилия по целенаправленному просвещению сообществ, где наблюдались пробелы в вакцинации, мобилизуя лидеров общественного мнения и сообществ. Помимо прямого общения с лидерами общин, министерство работает над изданием книги, которая объединит информацию и будет содержать достоверные факты, опровергающие любые ложные новости, распространяемые относительно вакцин против кори.

В Израиле было диагностировано около 1880 случаев заболевания корью, однако по оценке минздрава на самом деле масштабы эпидемии существенно больше. 562 больным потребовалась госпитализация, из них 90% - дети. 53 больным потребовалась госпитализация в отделениях интенсивной терапии, из них 36 – дети. 7 детям потребовалось подключение к аппарату ЭКМО. 7 детей (все в возрасте до 2,5 лет) из-за болезни скончались.

Основные очаги эпидемии находятся в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и Бней-Браке, при этом также в городах Нов-ха-Галиль, Хариш, Модиин-Илит, Кирьят-Гат, Ашдод и Цфат отмечается высокая заболеваемость.

За последние месяцы охват вакцинации детей от кори в Иерусалиме и Бейт-Шемеше вырос с 72-75 процентов до 82-83 процентов, однако это все еще далеко от уровня 95%, требуемого для подавления эпидемии.