Семьи жертв 7 октября требуют остановить создание "политической комиссии" по расследованию

Члены "Совета октября", организации, созданной родственниками погибших в результате атаки террористов 7 октября, требуют отменить заседание законодательной комиссии, на котором должен обсуждаться вопрос создания "политической" комиссии по расследованию. Заседание комиссии запланировано на ближайший четверг.

В обращении к спикеру Кнессета Амиру Охане и председателю законодательной комиссии Симхе Ротману семьи написали, что не допустят использования военного положения для продвижения закона, раскалывающего общество. При этом они отметили, что режим ЧС, в котором работает Кнессет, не позволяет присутствовать на слушаниях представителям общественности, экспертам и протестующим.

Члены "Совета октября" пригрозили заблокировать входы в Кнессет и дома депутатов, продвигающих закон, даже если это придется делать "под иранскими ракетами".

Четыре оппозиционные фракции обратились к юридическому советнику Кнессета с требованием остановить все обсуждения, не связанные с войной.