15 марта 2026
|
последняя новость: 19:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 19:17
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Семьи жертв 7 октября требуют остановить создание "политической комиссии" по расследованию

Кнессет
время публикации: 15 марта 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 19:12
Avshalom Sassoni/Flash90

Члены "Совета октября", организации, созданной родственниками погибших в результате атаки террористов 7 октября, требуют отменить заседание законодательной комиссии, на котором должен обсуждаться вопрос создания "политической" комиссии по расследованию. Заседание комиссии запланировано на ближайший четверг.

В обращении к спикеру Кнессета Амиру Охане и председателю законодательной комиссии Симхе Ротману семьи написали, что не допустят использования военного положения для продвижения закона, раскалывающего общество. При этом они отметили, что режим ЧС, в котором работает Кнессет, не позволяет присутствовать на слушаниях представителям общественности, экспертам и протестующим.

Члены "Совета октября" пригрозили заблокировать входы в Кнессет и дома депутатов, продвигающих закон, даже если это придется делать "под иранскими ракетами".

Четыре оппозиционные фракции обратились к юридическому советнику Кнессета с требованием остановить все обсуждения, не связанные с войной.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook