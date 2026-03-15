Населенные пункты и местные советы, в которых завтра начнут работать учебные заведения

В понедельник, 16 марта, в соответствии с решением Службы тыла в части "желтых" районах страны возобновят работу учебные заведения. Окончательное решение о том, открывать или не открывать школы и детские сады, остается за главами местных властей.

Открытие учебных заведений разрешено в Долине Бейт-Шеана, Западном Лахише, Западном и Южном Негеве, Самарии, Иудее, в районе Мертвого моря и Аравы, а также на границе с сектором Газы. Условием для работы является наличие защищенного от ракетных обстрелов пространства.

Ни в одном из населенных пунктов не будет работать "школьная подвозка". Родители должны будут сами привезти детей в учебное заведение.

Об открытии учебных заведений сообщили мэры Арада, Нетивота, Йерухама, Маале-Адумим, Сдерота, а также местные советы округа Эшколь, Гуш-Эцион, Мерхавим, Шаар а-Негев, Бней-Шимон, Ар Хеврон, Тамар, Хевель Эйлат, Хоф-Ашкелон, Рамат-Негев.

Решение относительно работы учебных заведений пока не принято в Офакиме, Кирьят-Арбе, в региональных советах Гильбо, Эмек а-Мааянот, Сдот Негев, Неве-Мидбар, Мате-Биньмяин, Самарии, Лахиш, Тамар, Мегилот Ям а-Мелех, Арава а-Тихона.

О том, что школы и детские сады останутся закрытыми, объявили местные власти Димоны, Ашкелона, Ариэля.