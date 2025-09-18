Аспирин может оказывать большой эффект в предотвращении рецидивов колоректального рака

В крупном исследовании, посвященном профилактическому действию аспирина, было показано: ежедневный прием препарата заметно уменьшает вероятность рецидива некоторых форм колоректального рака после удаления опухоли. Так, у пациентов, принимавших низкие дозы аспирина в течение трех лет после операции, риск повторного развития рака оказался в два раза ниже по сравнению с группой плацебо. Эффект наблюдался только у больных, опухоли которых содержали специфические мутации, повышающие чувствительность к противораковым свойствам аспирина. Подобные мутации встречаются примерно у 40% людей с колоректальным раком.

Каждый год этот тип рака диагностируют почти у 2 миллионов человек во всем мире, в том числе более чем у 40 тысяч жителей Великобритании. Несмотря на хирургическое удаление опухолей и современные методы терапии, болезнь нередко возвращается, если в организме остаются раковые клетки. В последние годы также отмечается рост заболеваемости колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Ученые предполагают, что этому способствуют нездоровое питание, ожирение, малоподвижный образ жизни и токсины, выделяемые кишечной микрофлорой. Ранее было известно, что аспирин может снижать риск возникновения колоректального рака у людей с наследственными предрасположенностями, например при синдроме Линча. Однако оставался открытым вопрос, способен ли препарат предотвращать возврат заболевания после хирургического лечения.

Группа включила в исследование свыше 3500 пациентов из Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии, перенесших удаление опухолей. Генетический анализ почти 3000 участников выявил мутации в пути PI3K у 1103 человек (37%). Пациентов с такими изменениями случайным образом распределили на две группы: одни получали ежедневно 160 мг аспирина, другие – плацебо. Результаты показали, что в группе аспирина риск рецидива снизился на 55%. По мнению исследователей, защитное действие препарата связано с его способностью уменьшать воспаление, блокировать путь PI3K и подавлять активность тромбоцитов, которые могут защищать опухолевые клетки от иммунного ответа организма.