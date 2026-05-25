Фонд КЕМАХ вместе с минздравом запускает программу подготовки 2000 медиков

Фонд КЕМАХ, занимающийся проектами профессиональной подготовки в ультраортодоксальном секторе, анонсировал запуск нового проекта по подготовке 2000 врачей и работников медицинских специальностей.

Проект, который стартует в ближайшие недели, организован совместно с министерством здравоохранения, министерством по делам Иерусалима и наследия, управлением развития ультраортодоксального сектора, организацией "Джойнт" и другими структурами.

До сих пор действовала более скромная программа, помогавшая харедим интегрироваться в четырехлетнюю программу медицинского образования для выпускников бакалавриата. Участники получали, в частности, подготовку к вступительным экзаменам.

Новая программа будет оказывать поддержку и тем, кто претендует на шестилетнюю медицинскую программу. Она будет включать специализированные подготовительные курсы (в дополнение к уже существующим, где обучение ведётся раздельно для мужчин и женщин), которые помогут устранить академические пробелы и подготовиться к учёбе. В частности речь идет о получении полного аттестата зрелости, подготовке к психометрическому экзамену, сопровождении на собеседованиях в медицинские факультеты и поддержке непосредственно в ходе учёбы.

Само медицинское образование в университетах ведется без разделения по полу. Программа адресована мужчинам и женщинам из ультраортодоксального сектора, обладающим способностями и стремлением к академическому образованию по медицинским и медико-санитарным специальностям.

Возглавлять программу будет декан медицинского факультета Тель-Авивского университета Йоси Мекори.