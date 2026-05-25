Tasnim: Тегеран "не настроен оптимистично" в отношении возможного соглашения с США

Иранское агентство Tasnim, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", сообщило со ссылкой на информированный источник, что Тегеран "не настроен оптимистично" в отношении возможного соглашения с США и что окончательного понимания между сторонами пока не достигнуто.

По словам источника, разногласия сохраняются по нескольким пунктам, а даже достижение предварительных договоренностей "не будет означать изменения взгляда Ирана на США".

Собеседник агентства заявил, что у Вашингтона "очень плохая репутация в переговорах", что усиливает пессимизм в Тегеране. Он добавил, что даже в случае объявления о договоренности Иран будет следить за действиями США на этапе реализации соглашения, а если Вашингтон нарушит обещания, Тегеран "сохранит способность противостоять ему".