Новая регуляция станций зарядки электромобилей: уведомление о ценах и штрафы за простой

Управление регуляции одобрило новые правила управления энергетики, регулирующие работу точек станций зарядки электромобилей и призванные ввести единый стандарт на рынке.

На данный момент в Израиле существует два вида зарядных станций: частные – принадлежащие владельцам электромобилей и расположенные, как правило, на их собственной территории – и общественные, которые делятся на "быстрые" (станции постоянного тока, DC, заряжающие автомобиль примерно за полчаса – час) и "медленные" (станции переменного тока, AC, заряжающие с домашней скоростью – от трёх до десяти часов).

Новые правила, которые должны вступить в силу в июле, обяжут операторов указывать расценки на зарядку в открытом виде на каждой станции. Также вводится штраф за оставление автомобиля подключенным к сети после завершения зарядки.

Регулятор также обязал операторов принимать оплату банковскими картами, а не только через специализированные приложения, но дал отсрочку реализации этого пункта до 2028 года.