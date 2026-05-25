Компания счетчиков воды "Арад" переводит производство за границу из-за сильного шекеля

Компания по производству счетчиков воды "Арад", принадлежащая кибуцам Далия и Рамот-Менаше, опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2026 года, в котором сообщила о решении перевести часть производства из Израиля в Италию, Испанию и Мексику.

Расширение компании за границей началось еще два года назад в связи с желанием сократить логистические цепочки для европейского и американского рынков. Укрепление шекеля на 20% за последний год существенно ускорило этот процесс.