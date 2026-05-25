Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 25 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно. Слабый ветер.

В Иерусалиме – 13-24 градуса, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 14-28, на побережье Мертвого моря – 21-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-25, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-29, на Голанских высотах – 14-27.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-воскресенье – переменная облачность, температура без существенных изменений.