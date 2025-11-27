Минздрав: в Верхней Галилее выявлен бешеный шакал

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о выявлении шакала, зараженного бешенством, в районе, прилегающем к кибуцу Ифтах (Верхняя Галилея).

По данным министерства, двое людей, контактировавших с животным, уже направлены на профилактическое лечение против бешенства.

Сообщение о больном животном поступило в минздрав 26 ноября 2025 года.

Ведомство просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать в районе инцидента с этим шакалом либо с любым бродячим животным в период с 10.11.2025 по 24.11.2025 включительно, срочно обратиться в отдел здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200. Можно также обратиться в ближайшую поликлинику для оценки необходимости профилактического лечения.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.