27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Здоровье

Минздрав: в Верхней Галилее выявлен бешеный шакал

Минздрав
Животные
Галилея
время публикации: 27 ноября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 08:54
Минздрав: в Верхней Галилее выявлен бешеный шакал
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о выявлении шакала, зараженного бешенством, в районе, прилегающем к кибуцу Ифтах (Верхняя Галилея).

По данным министерства, двое людей, контактировавших с животным, уже направлены на профилактическое лечение против бешенства.

Сообщение о больном животном поступило в минздрав 26 ноября 2025 года.

Ведомство просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать в районе инцидента с этим шакалом либо с любым бродячим животным в период с 10.11.2025 по 24.11.2025 включительно, срочно обратиться в отдел здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200. Можно также обратиться в ближайшую поликлинику для оценки необходимости профилактического лечения.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
