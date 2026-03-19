Раввин Илай Офран раскритиковал каникулы в ультраортодоксальных ешивах

Раввин Илай Офран, принадлежащий к либеральным кругам религиозного сионизма, выступил с критикой начала весенних каникул "Бейн а-зманим" в ультраортодоксальных ешивах. По его словам, в то время как правительство сокращает дни отдыха для резервистов после оперативной службы, десятки тысяч молодых людей призывного возраста уходят на месячный перерыв в учебе. Согласно данным Офрана, с момента начала боевых действий ешиботники, считающие себя духовными защитниками страны, фактически находились на каникулах в общей сложности около полугода.

Офран назвал сложившуюся ситуацию "позорным уклонением". По его мнению, только масштабное гражданское возмущение и реальное экономическое давление, включая сокращение бюджетов и введение санкций, способны изменить систему распределения оборонного бремени. Он отметил, что резервисты, обремененные семьями и работой, продолжают нести службу по повесткам "Цав 8", в то время как ультраортодоксальный сектор, освобожденный от призыва, сохраняет привычный график каникул даже в условиях затянувшихся боевых действий.

Отвечая на обвинения в подрыве национального единства, раввин заявил, что призыв стоять плечом к плечу и есть высшее проявление солидарности. Офран подчеркнул, что помощь просят только у тех, кого считают братьями, а настоящий раздор сеют те, кто позволяет себе длительный отдых, видя, как другие граждане изнемогают под тяжестью службы. По мнению раввина, вопрос равенства в распределении обязанностей является сейчас самой критической темой в израильской общественной повестке.