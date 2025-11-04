x
Здоровье

Минздрав предупреждает: бешеный шакал найден в популярном среди туристов районе

Заповедники/парки
Бешенство
время публикации: 04 ноября 2025 г., 12:26
Минздрав предупреждает: бешеный шакал найден в популярном среди туристов районе
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает об очередном случае бешенства: зараженный бешенством шакал обнаружен в районе кибуца Нир-Давид рядом с ручьем Амаль и парком Ган а-Шлоша.

Сообщение о больном животном поступило 3 ноября, информация о контактировавших с ним людях пока не поступала. Минздрав просит всех, кто мог контактировать с зараженным животным или чьи домашние питомцы контактировали с любым диким или бродячим животным в районе инцидента в период с 19 октября по 1 ноября включительно – срочно обратиться в бюро здравоохранения в Афуле по телефону 04-6099000 или в ближайшее бюро здравоохранения ("лишкат бриют" по месту жительства для оценки необходимости профилактического лечения.

После окончания рабочего дня и в выходные следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
