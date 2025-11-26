Минздрав и "Мако": реклама капсул для похудения с профессором Разом создана мошенниками с помощью ИИ

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о публикации в социальных сетях мошеннической рекламы капсул для похудения, которые якобы были одобрены профессором Итамаром Разом, одним из ведущих специалистов Израиля по лечению сахарного диабета, председателем совета по профилактике ожирения у несовершеннолетних.

Сайт "Мако" пишет, что в рекламе для придания ей большей достоверности используется "выдержка из интервью", которое якобы взяла журналистка Дана Вайс у профессора Раза. Это интервью (голос и изображение) были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Министерство здравоохранения сообщает, что рекламируемые капсулы не были одобрены для применения в Израиле, и они могут содержать опасные для здоровья вещества. "Из разъяснений, полученных минздравом от профессора Раза, следует, что он не имеет никакого отношения к данному продукту".