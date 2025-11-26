x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 18:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 18:19
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав и "Мако": реклама капсул для похудения с профессором Разом создана мошенниками с помощью ИИ

Минздрав
Мошенничество
время публикации: 26 ноября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 18:14
Минздрав и "Мако": реклама капсул для похудения с профессором Разом создана мошенниками с помощью ИИ
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о публикации в социальных сетях мошеннической рекламы капсул для похудения, которые якобы были одобрены профессором Итамаром Разом, одним из ведущих специалистов Израиля по лечению сахарного диабета, председателем совета по профилактике ожирения у несовершеннолетних.

Сайт "Мако" пишет, что в рекламе для придания ей большей достоверности используется "выдержка из интервью", которое якобы взяла журналистка Дана Вайс у профессора Раза. Это интервью (голос и изображение) были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Министерство здравоохранения сообщает, что рекламируемые капсулы не были одобрены для применения в Израиле, и они могут содержать опасные для здоровья вещества. "Из разъяснений, полученных минздравом от профессора Раза, следует, что он не имеет никакого отношения к данному продукту".

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 октября 2024

Минздрав предупреждает: пищевая добавка для беременных Super mami может быть опасна
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 сентября 2024

Минздрав предупреждает: использование гиалуроновых шприцев-ручек опасно
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 04 сентября 2023

Рекламные видеоролики минздрава Израиля: информация на русском языке зачастую не продвигается в СМИ и соцсетях