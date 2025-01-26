Дорон Штейнбрехер, Роми Гонен и Эмили Дамари выписаны из больницы

Три бывшие заложницы 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штейнбрехер, которые были освобождены неделю назад в рамках сделки с террористической организацией ХАМАС после 471 дня плена, выписаны из больницы "Шиба" после проведения первоначальной терапии и медицинского обследования.

Освобожденные заложницы были отправлены в гостиницу "Кфар Маккабия", где они продолжат лечение и восстановление. Специалисты медицинского центра "Шиба" продолжат поддерживать освобожденных заложниц и их семьи.

Медицинская помощь, психологическая и эмоциональная поддержка будет оказана девушкам в гостинице "Кфар Маккабия" в более комфортных условиях там же они смогут воссоединиться со своими семьями.

В минувшую пятницу семьи Гонен, Штейнбрехер и Дамари впервые после более чем 15 месяцев провели субботнюю трапезу. Родители заложниц рассказали, что воссоединение будет полным лишь после того, как все заложники вернутся домой.