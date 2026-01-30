x
Здоровье

Пыльная буря в Израиле: рекомендуется ограничить физическую активность на воздухе

Минздрав
Погода
время публикации: 30 января 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 14:30
Пыльная буря в Израиле: рекомендуется ограничить физическую активность на воздухе
David Cohen/Flash90

Министерство здравоохранения и министерство экологии сообщили, что в пятницу, 30 января, зафиксировано высокое содержание вдыхаемых частиц в воздухе, ожидается высокое загрязнение воздуха во всех районах страны.

Пыльная дымка сохранится до понедельника, 2 февраля, в связи с погодными условиями. Высокий уровень загрязнения воздуха связан с юго-западными ветрами, которые переносят пыль из Северной Африки в наш регион.

В связи с этим минздрав рекомендует уязвимым группам населения, включая людей с заболеваниями сердца, заболеваниями легких, пожилых, детей и беременных женщин – избегать интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Остальному населению рекомендуется сократить интенсивную физическую активность на открытом воздухе. При необходимости будут опубликованы дополнительные предупреждения в соответствии с данными прогноза и измерениями на станциях мониторинга по всей стране. Следить за станциями мониторинга можно на специальном сайте https://air.sviva.gov.il/.

