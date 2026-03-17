Reuters: США уговаривают Сирию присоединиться к борьбе против "Хизбаллы", Дамаск колеблется

США пытаются убедить Сирию направить войска в Восточный Ливан, чтобы содействовать разоружению "Хизбаллы", но сирийский режим не спешит этого делать, сообщает агентство Reuters на основании информации, полученной из многочисленных информированных источников.

Официальный Дамаск опасается того, что в результате Сирия будет втянута в войну на Ближнем Востоке, а также дестабилизации внутри страны из-за всплеска межконфессиональной вражды.

Согласно двум официальным сирийским представителям, представители США и Сирии начали обсуждать эту идею еще в 2025 году. Вскоре после начала нынешней войны американцы вновь к ней вернулись.

В публикации отмечается, что собеседниками агентства стали шесть официальных сирийских источников, два западных дипломата, европейский чиновник и представитель западной разведки. Все они утверждают: исламистское правительство Сирии тщательно взвешивает вопрос, но колеблется.