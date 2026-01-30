Teva расширяет отзыв детского питания Nutrilon AD из-за опасного токсина

Министерство здравоохранения и компания Teva Israel сообщают об отзыве продукции Nutrilon AR 900 г и Nutrilon AR 400 г, предназначенной для младенцев, страдающих частыми срыгиваниями (рефлюкс), – вслед за уведомлением производителя в Европе.

Эти виды детского питания были сняты с продажи в десятках стран по всему миру из-за обнаружения токсина церулида в одном из компонентов. Этот токсин производят бактерии Bacillus cereus, он способен присутствовать в жирных кислотах, являющихся компонентом детских смесей.

Минздрав поручил компании Teva провести дополнительные лабораторные проверки продуктов, продаваемых в Израиле, в отношении которых есть подозрения на наличие токсина. В ходе проверок было установлено, что в определенной партии детского питания Nutrilon AR уровень церулида превышает пороговые значения.

В связи с этим Teva сообщает об отзыве из продажи детского питания Nutrilon AR в упаковках по 400 г и по 900 г из партии 2026.12.01. Дата производства товаров – 01.06.2025, срок годности до 01.12.2026. Тех, кто купил продукты данных партий, просят не употреблять их в пищу.

В редких случаях токсин церулид может вызвать рвоту, тошноту, боли в животе, спазмы, диарею и слабость. При подозрении на вред здоровью следует обратиться к врачу.

По вопросам можно обращаться в центр обслуживания потребителей Nutrilon по телефону 1-800-300-123.