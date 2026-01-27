x
Здоровье

Пыльная буря в Негеве и в центре Израиля: избегайте интенсивных нагрузок

Экология
Минздрав
Мин.экологии
время публикации: 27 января 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 10:25
Пыльная буря в Негеве и в центре Израиля: избегайте интенсивных нагрузок
Chaim Goldberg/FLASH90

Министерство здравоохранения и министерство экологии опубликовали совместное сообщение о том, что во вторник, 27 января, в центральной части Израиля и в Негеве с утренних часов фиксируется высокая концентрация вдыхаемых частиц в воздухе, что указывает на высокий уровень загрязнения.

По прогнозам специалистов, в ближайшие часы пыльная буря распространится и на север Израиля. В среду, 28 января, ожидается высокий и очень высокой уровень загрязнения воздуха во всех районах страны.

Высокий уровень загрязнения воздуха связан с юго-западным ветром, который переносит пыль из Северной Африки в наш район.

Минздрав рекомендует группам риска, включая пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов с заболеваниями легких, пожилых, беременных женщин и детей, избегать интенсивной физической активности на улице. Остальному населению рекомендуется сократить интенсивную физическую активность на улице.

Ожидается, что с приходом дождя загрязнение воздуха исчезнет. Следить за ситуацией можно по отчетам со станций мониторинга на сайте https://air.sviva.gov.il/.

