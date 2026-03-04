Даже во время войны: при симптомах инсульта необходимо быстро прибыть в больницу

Профессор Ронен Лекер, директор Центра лечения инсультов в медицинском центре "Адаса" и глава израильского общества по борьбе с инсультом, сообщает о значительном снижении числа пациентов, поступающих в больницы с острым инсультом с начала войны, сообщает The Times of Israel.

Предполагая, что это может быть связано с ситуацией в сфере безопасности, когда люди боятся выходить из дома, он настоятельно призывает обращаться за помощью "как только появляются первые тревожные симптомы".

Основные симптомы инсульта: внезапная слабость с одной стороны тела; нарушение речи и/или опущение уголков рта; размытое зрение или внезапная потеря зрения (обычно на одном глазу); сильное головокружение, сопровождающееся потерей равновесия; внезапная спутанность сознания, сопровождающаяся трудностями в понимании речи.

"Окно для введения внутривенного препарата, открывающего закупоренную артерию, составляет до 4,5 часов с момента появления симптомов, – подчеркивает профессор Лекер. – С момента появления симптомов необходимо быстро прибыть в больницу".