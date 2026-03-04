x
04 марта 2026
Ближний Восток

В Иране отложена церемония прощания с аятоллой Хаменеи

Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:27 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:39
В Иране отложена церемония прощания с аятоллой Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Государственное телевидение Ирана сообщило о перенесении на более поздний срок церемонии прощания с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, который бы ликвидирован 28 февраля в результате израильского удара.

Согласно первоначальному плану, траурные мероприятия должны были начаться 4 марта в 10 вечера по местному времени в мечети имама Хомейни. Они должны были продлиться три дня и завершиться погребением в родном городе главы исламской революции – Мешхеде.

Причины решения властей не называются. О новой дате будет объявлено позднее.

Хаменеи, главе иранского террористического режима, было 86 лет. Он возглавлял Исламскую республику с 1989 года, когда умер ее основатель – аятолла Рухолла Хомейни.

Вечером 3 марта в СМИ распространилась информация, что новым главой государства избран сын предыдущего лидера Моджтаба Хаменеи. Однако эта информация была опровергнута членом иранского Совета экспертов аятоллой Ахмадом Хатами, сообщившим, что выборы преемника состояться в ближайшее время.

