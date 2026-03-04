x
04 марта 2026
СМИ: в Иране ликвидирован Рахман Макдам, глава отдела специальных операций КСИР

время публикации: 04 марта 2026 г., 13:41 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:41
AP Photo/Vahid Salemi

В результате израильского удара в Иране ликвидирован Рахман Макдам, глава отдела специальных операций иранского КСИР, сообщают израильские СМИ.

Отметим, что пока пресс-служба ЦАХАЛа не комментировала эту информацию.

Согласно имеющимся данным, именно Макдам стоял за попыткой покушения на президента США Дональда Трампа накануне президентских выборов 2024 года. Сообщается, что в последние часы Трамп был проинформирован о ликвидации израильскими представителями.

