СМИ: в Иране ликвидирован Рахман Макдам, глава отдела специальных операций КСИР

В результате израильского удара в Иране ликвидирован Рахман Макдам, глава отдела специальных операций иранского КСИР, сообщают израильские СМИ.

Отметим, что пока пресс-служба ЦАХАЛа не комментировала эту информацию.

Согласно имеющимся данным, именно Макдам стоял за попыткой покушения на президента США Дональда Трампа накануне президентских выборов 2024 года. Сообщается, что в последние часы Трамп был проинформирован о ликвидации израильскими представителями.