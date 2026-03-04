x
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Турция сообщила о перехвате иранской баллистической ракеты

Турция
Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 14:24
Турция сообщила о перехвате иранской баллистической ракеты
AP Photo/Sean Murphy

Система противовоздушной обороны NATO перехватила выпущенную из Ирана баллистическую ракету. Обломки перехватчика упали в районе города Дертйон, расположенного в турецкой провинции Хатай, сообщило министерство обороны Турции

"Баллистический боеприпас, пролетевший над Ираком и Сирией, был своевременно обнаружен и обезврежен элементами ПВО и ПРО NATO, развернутыми в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.

Согласно публикациям СМИ, перехват был осуществлен в районе города Камышлы на севере Сирии, рядом с турецкой границей. Возможной целью атаки называют авиабазу Инджирлик на юге Турции, где развернуто около 1000 американских военнослужащих.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

The Times of Israel: ЦАХАЛ рассчитывает продолжать операции в Иране еще одну-две недели
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2026

Иранский фрегат, затонувший у берегов Шри-Ланки, был потоплен подводной лодкой
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

Предотвращена попытка иранского удара по объекту саудовской энергетической инфраструктуры