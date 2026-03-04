Турция сообщила о перехвате иранской баллистической ракеты
время публикации: 04 марта 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 14:24
Система противовоздушной обороны NATO перехватила выпущенную из Ирана баллистическую ракету. Обломки перехватчика упали в районе города Дертйон, расположенного в турецкой провинции Хатай, сообщило министерство обороны Турции
"Баллистический боеприпас, пролетевший над Ираком и Сирией, был своевременно обнаружен и обезврежен элементами ПВО и ПРО NATO, развернутыми в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.
Согласно публикациям СМИ, перехват был осуществлен в районе города Камышлы на севере Сирии, рядом с турецкой границей. Возможной целью атаки называют авиабазу Инджирлик на юге Турции, где развернуто около 1000 американских военнослужащих.
