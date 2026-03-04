x
04 марта 2026
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 12:49
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

МАДА запускает проект донорства крови в жилых домах по всей стране

Война с Ираном
Мада
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:41
МАДА запускает проект донорства крови в жилых домах по всей стране
Пресс-служба МАДА

В связи с войной "Рычание льва" и постоянными ракетными обстрелами из Ирана и Ливана и на фоне указаний Командования тылом оставаться вблизи защищенных помещений и запрета массовых собраний в общественных местах "Маген Давид Адом" в эти дни запускает новый проект: размещение мобильных пунктов сдачи крови в многоквартирных жилых домах по всей стране.

Пилотный проект прошел в Гиватаиме, в 15-этажном жилом доме рядом с пятью такими же многоэтажками. В этом доме есть стандартное бомбоубежище. При сотрудничестве с домовым комитетом всем жильцам были разосланы сообщения. Всего примерно за два часа было собрано 25 доз донорской крови – это показатель значительно выше среднего по крупным пунктам сдачи крови, где за сопоставимое время собирают меньше доз.

Жители дома, принявшие участие в акции, рассказали, что хотели сдать кровь, но боялись выходить из дома из-за ситуации в сфере безопасности и указаний Командования тылом. Новый проект МАДА позволяет сдать кровь в знакомой и безопасной среде рядом с защищенным помещением.

Дома, которые хотят принять участие в проекте, должны соответствовать нескольким критериям: достаточное количество жильцов не старше 60 лет, заинтересованных сдать кровь и жертвующих кровь не впервые; стандартное защищенное помещение или подземная парковка, одобренная Командованием тыла в качестве бомбоубежища; предварительно согласованная готовность жителей дома участвовать.

Для согласования организованной сдачи крови в жилых домах следует позвонить по телефону 03-6610530 с воскресенье по четверг с 08:00 до 16:00.

В МАДА готовы развернуть около 15 донорских мест в любом подходящем подземном пространстве – в зависимости от расположения и логистических возможностей объекта. После обращения представитель МАДА заранее приедет проверить, подходит ли место, а затем будут размещены мобильные пункты сдачи крови.

Поддержание нормального запаса крови для больных и раненых – жизненно важная и непрерывная потребность, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Получить информацию о пунктах сдачи крови по всей стране можно на сайте МАДА http://www.mdais.org/dam. Рекомендуется на сайте назначить очередь на сдачу крови и перед прибытием заполнить анкету донора, ссылку на которую присылают на ваш мобильный телефон.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 марта 2026

С начала войны "Рычание льва" в "Ихилов" поступили 74 пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 февраля 2026

Медслужбы Израиля перешли на режим ЧП. Номера центров психологической помощи
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 января 2026

В Петах-Тикве пройдет экстренная акция по сдаче крови из-за острого дефицита
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2025

Банк крови "Маген Давид Адом" предупреждает о критическом дефиците донорской крови