МАДА запускает проект донорства крови в жилых домах по всей стране

В связи с войной "Рычание льва" и постоянными ракетными обстрелами из Ирана и Ливана и на фоне указаний Командования тылом оставаться вблизи защищенных помещений и запрета массовых собраний в общественных местах "Маген Давид Адом" в эти дни запускает новый проект: размещение мобильных пунктов сдачи крови в многоквартирных жилых домах по всей стране.

Пилотный проект прошел в Гиватаиме, в 15-этажном жилом доме рядом с пятью такими же многоэтажками. В этом доме есть стандартное бомбоубежище. При сотрудничестве с домовым комитетом всем жильцам были разосланы сообщения. Всего примерно за два часа было собрано 25 доз донорской крови – это показатель значительно выше среднего по крупным пунктам сдачи крови, где за сопоставимое время собирают меньше доз.

Жители дома, принявшие участие в акции, рассказали, что хотели сдать кровь, но боялись выходить из дома из-за ситуации в сфере безопасности и указаний Командования тылом. Новый проект МАДА позволяет сдать кровь в знакомой и безопасной среде рядом с защищенным помещением.

Дома, которые хотят принять участие в проекте, должны соответствовать нескольким критериям: достаточное количество жильцов не старше 60 лет, заинтересованных сдать кровь и жертвующих кровь не впервые; стандартное защищенное помещение или подземная парковка, одобренная Командованием тыла в качестве бомбоубежища; предварительно согласованная готовность жителей дома участвовать.

Для согласования организованной сдачи крови в жилых домах следует позвонить по телефону 03-6610530 с воскресенье по четверг с 08:00 до 16:00.

В МАДА готовы развернуть около 15 донорских мест в любом подходящем подземном пространстве – в зависимости от расположения и логистических возможностей объекта. После обращения представитель МАДА заранее приедет проверить, подходит ли место, а затем будут размещены мобильные пункты сдачи крови.

Поддержание нормального запаса крови для больных и раненых – жизненно важная и непрерывная потребность, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Получить информацию о пунктах сдачи крови по всей стране можно на сайте МАДА http://www.mdais.org/dam. Рекомендуется на сайте назначить очередь на сдачу крови и перед прибытием заполнить анкету донора, ссылку на которую присылают на ваш мобильный телефон.