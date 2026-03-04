x
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
Израиль

The Times of Israel: ЦАХАЛ рассчитывает продолжать операции в Иране еще одну-две недели

Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:29
The Times of Israel: ЦАХАЛ рассчитывает продолжать операции в Иране еще одну-две недели
AP Photo/Vahid Salemi

Как стало известно изданию The Times of Israel, ЦАХАЛ планирует продолжать операции в Иране еще как минимум одну-две недели, в течение которых будут нанесены удары по тысячам целей иранского режима.

Цель Израиля — ослабление иранского режима и его военных объектов.

Тем временем некоторые представители ЦАХАЛа полагают, что страны Персидского залива, которые сами подверглись атакам со стороны Ирана в ходе конфликта, присоединятся к антиииранской кампании на наступательном уровне.

