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Мир

Стрельба в Нью-Йорке в День независимости США, среди пострадавших – четверо детей

США
Нью-Йорк
Стрельба
время публикации: 05 июля 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 12:49
Стрельба в Нью-Йорке в День независимости США, среди пострадавших – четверо детей
AP Photo/Mary Altaffer

Восемь человек, в том числе четверо детей, получили поздним вечером 4 июля ранения в результате стрельбы на Кони-Айленде, в нью-йоркском Бруклине. Нападавший бросил оружие и скрылся, ведутся поиски.

Возраст пострадавших – от шести до 37 лет, все они доставлены в больницы. Состояние семерых из них стабильное, однако 21-летняя девушка, раненая в грудь, находится в критическом состоянии.

Напомним: 4 июля США отмечают 250-ю годовщину провозглашения своей независимости. В национальный праздник традиционно проводятся массовые гуляния.

Мир
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