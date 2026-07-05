Власти США намерены предъявить обвинение активистке, фиктивно вышедшей замуж за жителя Газы

Федеральные власти США намерены предъявить обвинение ультралевой активистке из Калифорнии Лоре Пиньо, которая вышла замуж за жителя секторы Газы, чтобы он смог получить американское гражданство.

"Лица, поступающие подобным образом, будут выявлены и им будет предъявлено обвинение в связи с незаконной деятельностью", – цитирует The New York Post пресс-секретаря иммиграционной службы Зака Калера.

Брак между Пиньо и Салимом Абу Амра был заключен в Юте 5 апреля. Законы штата не требуют присутствия на церемонии молодоженов – достаточно их документов. Однако за месяц до свадьбы она организовала в интернете сбор денег для Салима, который вместе с семьей из пяти человек борется за выживание в секторе Газы.

О своем браке учительница рассказала в середине июня на вебинаре под названием: "Бросить вызов сионизму в наших школах". "У меня есть паспорт, я с ним родилась. Но как я могу жить, не сделав все возможное, чтобы шанс был у каждого", – заявила она.