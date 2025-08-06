Психологическая помощь для одиноких резервистов есть, но за ней мало обращаются

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила вопрос психологической и материальной помощи резервистам и срочникам, подходящим под определение "солдат-одиночка" – то есть, тем, у кого в Израиле нет семьи.

Программы и способы психологической и эмоциональной помощи резервистам и сотрудникам спецслужб

В Израиле 7205 военнослужащих срочной службы являются "солдатами-одиночками", этому статусу отвечают также около 8550 резервистов. По данным министерства алии и интеграции, в Израиле примерно 3700 резервистов-репатриантов, являющихся солдатами-одиночками, провели не менее 60 дней на резервистской службе.

Представитель ведомства Эяль Кац сообщил, что в 2023 году в сотрудничестве с организацией "Эран" был создан центр психологической помощи для репатриантов, полгода назад сотрудники центра обзвонили 6900 одиноких репатриантов и рассказали им о возможности помощи. В результате 25 резервистов-репатриантов получили необходимую им терапию.

30 июля был создан центр поддержки "Ме а-Лев" ("От сердца"), предоставляющий льготы резервистам. Сотрудники центра обзвонили 355 резервистов-одиночек, примерно 200 из них ответили на обращение, двое обратились за получением психологической помощи, а остальные были переведены для помощи в реализации прав и льгот по другим каналам.

Глава отдела помощи при боевом шоке ("яхида ле-трувот крав") в подразделении военных медиков Узи Бахор сообщил, что его отдел оказывает помощь срочникам и резервистам, которые не были признаны министерством обороны в качестве пострадавших от ПТСР и которые участвуют в военных действиях.

Он отметил, что средний срок ответа на обращение в этот отдел (контакты выше по ссылке) составляет неделю "от момента обращения человека до того момента, как мы его видим" – и это отличный показатель по сравнению с частной и общественной медициной.

"Существенно вырос уровень осведомленности, и крайне важно поддерживать его: если до войны люди обращались за помощью, в среднем, через 10 лет после перенесенного травматического события, то сейчас они все чаще обращаются прямо с зоны боевых действий и назначают очередь на терапию в нашем отделе", – подчеркнул Бахор.

Представитель отдела кадров министерства обороны сообщил, что вскоре будет запущена медиакампания, призывающая резервистов реализовать право на получение психологического лечения. По решению правительства, военнослужащие ЦАХАЛа будут получать до 80% возмещения средств на психологическое лечение (до максимальной суммы в 240 шекелей), однако все еще мало нуждающихся обращаются за помощью. Если человеку нужно больше средств, он может обратиться в комиссию по особым случаям.

Председатель комиссии депутат Кнессета Гилад Карив ответил, что "ожидать от человека в сложном психологическом состоянии обращения в такую комиссию нереалистично". Он попросил министерство обороны увеличить сумму участия в оплате психологического лечения для резервистов.

Резюмируя заседание, председатель комиссии призвал министерство обороны выделить для одиноких резервистов больше дней на восстановление и попросил позволить одиноким резервистам возвращаться на выходные на военные базы отдыха, чтобы они не оставались одни в квартире.