Загрязнение воздуха способствует закупорке артерий. Новое исследование

Новое исследование показывает, что загрязненный воздух может способствовать развитию закупорки артерий. На ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки, прошедшей в Чикаго, ученые представили данные, согласно которым длительное воздействие распространенных загрязнителей воздуха повышает риск прогрессирующих сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с затвердением стенок артерий. Кроме того, исследователи установили: чем сильнее человек подвергался загрязнению воздуха на протяжении жизни, тем выше вероятность образования закупорок в его сосудах.

В работе приняли участие более 11 000 взрослых пациентов из трех больниц Торонто. Ученые анализировали состояние их сердечных артерий с помощью КТ грудной клетки и оценивали уровень воздействия загрязненного воздуха, опираясь на экологические данные и адреса проживания участников. Полученные результаты показали, что каждый дополнительный микрограмм на кубический метр долгосрочного воздействия мелких частиц в воздухе связан с ростом количества кальция в коронарных артериях на 11%, увеличением вероятности формирования атеросклеротических бляшек на 13% и с повышением риска сердечных заболеваний, вызванных закупоркой артерий, на 23%.

Ученые отметили, что воздействие диоксида азота – другого распространенного загрязнителя – давало сходные результаты, хотя и менее выраженные. Также были выявлены различия в реакции на загрязнение между мужчинами и женщинами.