Дым от лесных пожаров связан с ухудшением качества семенной жидкости

В исследовании, опубликованном в журнале Fertility and Sterility, американские ученые проанализировали образцы спермы 84 мужчин, сдававших сперму для процедур внутриматочной инсеминации в период с 2018 по 2022 год. В этот период в районе Сиэтла произошли крупные лесные пожары – в 2018, 2020 и 2022 годах. Сравнив показатели спермы, собранные до и во время пожаров, исследователи смогли выявить, как воздействие дыма влияет на качество спермы.

Исследователи обнаружили, что в периоды задымления снижались такие показатели, как концентрация сперматозоидов, их общее количество, общее число подвижных сперматозоидов, а также количество сперматозоидов с прогрессивной подвижностью. Хотя процент именно прогрессивно подвижных сперматозоидов немного увеличился, это не компенсировало общее ухудшение показателей. Так как исследование имело ретроспективный характер, участники фактически сами служили контрольной группой, поскольку сравнивались их собственные данные, полученные в периоды с и без смога. Последовательность результатов в разные годы пожаров подтверждает, что ухудшение показателей связано именно с воздействием дыма, а не с другими случайными факторами.

Результаты этого исследования согласуются с более ранними данными, полученными учеными из Орегонского университета здоровья и науки, которые также выявили связь между загрязнением воздуха, включая дым от лесных пожаров, и ухудшением репродуктивного здоровья. По словам исследователя Николсона, это подчеркивает важность проведения дальнейших научных работ в этой области.

Мельчайшие частицы, содержащиеся в дыме от лесных пожаров, уже давно ассоциируются с рядом серьезных проблем со здоровьем – включая заболевания дыхательной системы, инфаркты, инсульты, рак легких и нарушения когнитивных функций. Однако влияние таких частиц на мужскую фертильность до сих пор остается недостаточно изученным. Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения воздействия дыма на людей репродуктивного возраста – как мужчин, так и женщин. Также важно понять, как дым влияет на шансы зачатия, если один или оба будущих родителя подвергались его воздействию.

Хотя основной целью работы не было изучение репродуктивной функции, среди женщин, находящихся в отношениях, уровень наступления беременности составил 11 %, а доля успешных родов – 9 %. Эти цифры соответствуют ранее опубликованным данным и отчетам медицинского центра, отмечают исследователи.