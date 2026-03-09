Звуковые вибрации могут ослабить злокачественные свойства клеток рака гортани

По мере развития рака гортани постоянные движения голосовых связок ослабевают и со временем прекращаются. Ученые впервые показали, что восстановление вибраций на клеточном уровне может уменьшать агрессивность запущенного рака голосовых связок. Когда на раковые клетки воздействовали звуковыми волнами, снижался уровень белка, который способствует росту опухоли и утяжеляет течение болезни.

Рак гортани – одна из самых распространенных злокачественных опухолей в области головы и шеи. Основными факторами риска считаются курение и злоупотребление алкоголем. При поздних стадиях рака гортани прогноз, как правило, неблагоприятный, а эффективных таргетных лекарств на данный момент не существует.

Ученые давно знают, что повышение жесткости тканей может способствовать злокачественным изменениям в органах с неподвижными тканями, например при раке молочной железы, печени и поджелудочной железы. Это связано с тем, что клетки способны "чувствовать" физические свойства окружающей среды и реагировать на них. Именно эта особенность привлекла внимание исследователей к раку гортани, который развивается в тканях, постоянно находящихся в движении. Предположения ученых подтвердились: когда на раковые клетки воздействовали вибрацией, имитирующей движение голосовых связок, их злокачественные свойства снижались. Одним из заметных изменений стало уменьшение уровня белка YAP в клетках.

Исследователи решили проверить, может ли движение оказывать лечебный эффект и связано ли уплотнение тканей и их неподвижность с развитием рака. В эксперименте использовался биореактор, в котором клетки выращивали на специальной вибрирующей мембране, размещенной над громкоговорителем. Проанализировав образцы опухолей гортани на ранних и поздних стадиях примерно у 200 пациентов из Финляндии, исследователи выяснили, что высокая активность белков, повышающих жесткость тканей, усиливает работу YAP и связана с более высоким риском смерти. Кроме того, в экспериментальной модели рака было показано, что опухоль чувствительна к разрабатываемому таргетному препарату, который подавляет активность белка YAP.