10 марта 2026
Израиль

Разрешено к публикации: ракетой "Хизбаллы" причинен ущерб спутниковой станции в районе Бейт-Шемеша

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 20:55
wikipedia.org

Разрешена к публикации информация о том, что после неудачных попыток перехвата ракета "Хизбаллы" упала рядом с Бейт-Шемешом, причинив ущерб спутниковой коммуникационной станции. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении отмечалось, что видео с падением ракеты уже вчера вечером попало в соцсети и широко обсуждалось пользователями.

Вечером 10 марта ЦАХАЛ признал, что вчера в центре страны не было сигнала тревоги, когда были запущены несколько ракет из Ливана. В армии заявляют, что расследование инцидента завершено, сделаны соответствующие выводы и внесены необходимые корректировки.

Из расследования ЦАХАЛа следует, что большая часть ракет из Ливана была перехвачена, за исключением двух – попытки их сбить не увенчались успехом. В результате было зафиксировано падение ракет в двух местах в центре страны. Жители слышали взрывы, которым не предшествовал сигнал тревоги. Несколько человек получили легкие травмы.

Израиль
