Харви Вайнштейн в первом интервью из тюрьмы пожаловался, что его спрашивают только про Тарантино

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн дал первое эксклюзивное интервью после того, как его приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуализированном насилии в Нью-Йорке и 16 годам в Калифорнии. В разговоре с The Hollywood Reporter Вайнштейн отказывается признать вину в изнасилованиях, жалуется на тяжелые условия содержания в тюрьме Райкерс-Айленд в Нью-Йорке и обижается, что другие заключенные ничего не знают о его карьере и задают вопросы только о Квентине Тарантино.

В интервью Вайнштейн признается, что проводит 23 часа в сутки в камере в тюремном изоляторе из-за болезни и редко имеет возможность общаться с людьми. Впрочем, даже это ограниченное общение его огорчает – заключенные и охранники не знают, кто он такой. В лучшем случае его спрашивают про Квентина Тарантино. Фильм "Криминальное чтиво" Вайшнтейн до сих пор считает одним из двух лучших фильмов в его продюсерской карьере наряду с картиной "Влюбленный Шекспир".

Бывший продюсер отрицает обвинения в изнасилованиях, хоть и признает, что вел себя с женщинами неподобающим образом. Он утверждает, что хоть и был слишком настырным и навязчивым в отношениях с некоторыми женщинами, но "никогда не совершал над ними сексуальное насилие". При этом Вайнштейн признает, что годами использовал своих сотрудников, которые знали о его связях с актрисами и персоналом, и обманывал жену. Однако утверждает, что многие женщины, заявляющие сейчас о сексуализированном насилии с его стороны просто хотели получить компенсацию (некоторые суммы компенсаций достигали 500 тысяч долларов) или "быть со всеми". Так он объясняет признание актрисы Гвинет Пелтроу в том, что она пострадала от действий Вайнштейна. По словам продюсера, он предложил ей сделать ему массаж, она отказалась, и на этом инцидент был исчерпан. Вайнштейн считает обвинения Пелтроу предательством их дружбы.

По словам продюсера, он надеется, что ему удастся добиться оправдания по обвинениям в изнасилованиях и выйти на свободу.

Харви Вайнштейн в прошлом один из самых влиятельных голливудских продюсеров и сооснователь компаний Miramax и The Weinstein Company. В 2017 году издания The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования, в которых десятки актрис и сотрудниц киноиндустрии заявляли о том, что подверглись сексуальным домогательствам, давлении и изнасилованиях со стороны Вайнштейна. В 2020 году суд в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по нескольким пунктам сексуального насилия и приговорил его к 23 годам тюрьмы, однако в 2024 году апелляционный суд штата отменил этот приговор, решив, что на процессе были допущены нарушения – в частности, суд допустил показания женщин, чьи обвинения не входили в официальные пункты дела. После этого дело было направлено на новое рассмотрение: повторный процесс дал смешанный результат, и по одному из эпизодов присяжные не смогли прийти к единому решению, поэтому в 2026 году в Нью-Йорке должен состояться еще один судебный процесс по обвинению в изнасиловании. При этом Вайнштейн остается в тюрьме, поскольку ранее получил отдельный приговор в Калифорнии – 16 лет лишения свободы за сексуальные преступления, шесть из которых он уже провел в заключении.