На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей
В ночь на субботу, 1 января, стало известно, что израильские военные задержали двух нарушителей на ливанской границе. Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).
Судя по имеющейся информации, у задержанных при себе не было оружия, они не планировали никаких враждебных действий, а перебрались в Израиль в поисках работы.
Обычно в таких случаях задержанных нарушителей вскоре возвращают в Ливан.
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