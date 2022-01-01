На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей

В ночь на субботу, 1 января, стало известно, что израильские военные задержали двух нарушителей на ливанской границе. Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Судя по имеющейся информации, у задержанных при себе не было оружия, они не планировали никаких враждебных действий, а перебрались в Израиль в поисках работы.

Обычно в таких случаях задержанных нарушителей вскоре возвращают в Ливан.