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NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 01:17

На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей

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На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей

В ночь на субботу, 1 января, стало известно, что израильские военные задержали двух нарушителей на ливанской границе. Задержанные переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Судя по имеющейся информации, у задержанных при себе не было оружия, они не планировали никаких враждебных действий, а перебрались в Израиль в поисках работы.

Обычно в таких случаях задержанных нарушителей вскоре возвращают в Ливан.


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