Умер один из пострадавших в аварии на выезде из Холона
В больнице "Асаф а-Рофэ" врачи констатировали смерть мужчины примерно 40 лет, пострадавшего в результате автокатастрофы на выезде из Холона.
В результате аварии пострадали еще два человека. Мужчина примерно 30 лет находится в тяжелом состоянии, а женщина примерно 20 лет получила средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что на выезде с 44-й трассы на 20-е шоссе ("Аялон") перевернулся автомобиль, ехавший на высокой скорости. Пресс-служба полиции сообщает, что в аварии столкнулись два автомобиля.
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