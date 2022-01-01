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NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 19:52

Умер один из пострадавших в аварии на выезде из Холона

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Умер один из пострадавших в аварии на выезде из Холона

В больнице "Асаф а-Рофэ" врачи констатировали смерть мужчины примерно 40 лет, пострадавшего в результате автокатастрофы на выезде из Холона.

В результате аварии пострадали еще два человека. Мужчина примерно 30 лет находится в тяжелом состоянии, а женщина примерно 20 лет получила средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на выезде с 44-й трассы на 20-е шоссе ("Аялон") перевернулся автомобиль, ехавший на высокой скорости. Пресс-служба полиции сообщает, что в аварии столкнулись два автомобиля.


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