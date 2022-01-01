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NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 06:58

В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море

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В центре Израиля были слышны несколько взрывов В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов.

Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.

В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование".

Информация уточняется.

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