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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 20:00

Лауреатом премии Израиля в категории "Дело жизни" стала Мариума Кляйн

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Лауреатом премии Израиля в категории "Дело жизни" стала Мариума Кляйн

В понедельник, 4 апреля, министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила имя второго лауреата премии Израиля в категории "За дело жизни" – особый вклад в общество и государство. Им стала Мариума Кляйн, основательница общественной организации "Байт а-Шанти", оказывающей помощь трудным подросткам и создающей для них общежития и реабилитационные центры по вей стане. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством Ави Наора.

Обосновывая свое решение, комиссия написала: "Заповедь "возлюби ближнего своего как самого себя" - это принцип, которым она руководствуется. На протяжении десятилетий она создавала и управляла работой десятков "Домов Шанти" по всей стране для людей, находящихся на обочине израильского общества вне зависимости от их религии, расы или пола".


В этом году премия Израиля вручается в следующих областях: 1) в области гуманитарных и общественных наук, а также в области изучения иудаизма - за исследования философии и религиоведение, ивритская и общая лингвистика, исследования Ближнего Востока; 2) в области точных наук – за исследования в области физики и химии, за исследования в области естественных наук; 3) в области культуры и искусства – сценические искусства, театр и балет, еврейские песни, народное искусство; 4) премия за особые достижения – технологические инициативы и новаторство, дело всей жизни и особый вклад в общество (два лауреата).

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