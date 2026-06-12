x
12 июня 2026
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июня 2026
|
12 июня 2026
|
последняя новость: 22:45
12 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: ОАЭ разморозят миллиарды долларов для Ирана

Иран
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 12 июня 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 22:17
Reuters: ОАЭ разморозят миллиарды долларов для Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Объединенные Арабские Эмираты согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника.

По данным агентства, два источника на Ближнем Востоке заявили, что ОАЭ выделят Исламской республике 10 миллиардов долларов. В то же время два других источника утверждают, что речь идет о сумме в размере 20 миллиардов долларов, которая будет разморожена в качестве условия для прекращения иранских атак.

Один из источников добавил, что первый транш в размере 3 миллиардов долларов уже передан в распоряжение Ирана. Reuters отмечает, что на данный момент неизвестно, идет ли речь об иранских средствах, которые ранее были заблокированы на счетах в ОАЭ, или же это собственные средства эмиратов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook